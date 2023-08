No son tiempos fáciles para Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos se encuentra en sus horas más bajas tras el fin de Sálvame, tal y como aseguran en la revista Lecturas: "Quiero apartarme de la vida".

Su madre, María Teresa Campos, es una presentadora y personalidad televisiva española que ha estado en la televisión durante más de cinco décadas. Conocida por su carisma y su estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha presentado numerosos programas y ha sido una de las caras más visibles de la televisión española. Durante su carrera, ha presentado programas de variedades, talk shows, programas de entretenimiento y programas de noticias.

María Teresa es conocida por su estilo de presentación cálido y acogedor, que ha sido muy popular con el público español. Es una presentadora que escucha atentamente a sus invitados y les brinda un espacio seguro para hablar de sus experiencias y opiniones. Además, es conocida por su sentido del humor y su habilidad para hacer reír a su audiencia.

A lo largo de su carrera, María Teresa ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la televisión. En 2006, fue galardonada con el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida.

Última hora

En las últimas horas, ha trascendido una información sensible acerca de las Campos. Al parecer, Carmen, la menor de las hermanas, ha hecho algo que ha molestado profundamente a Terelu. En plena ola de calor, decidió marcharse a Málaga para disfrutar de unos días de pescaíto y tinto de verano. Y no, no es ningún delito entregarse a los placeres más españoles, pero tenía un trato con su hermana mayor y lo incumplió.

Tal y como explica Informalia, Terelu viajó hasta Miami con sus compañeros de 'Sálvame' creyendo que su madre estaría atendida por Carmen. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando la colaboradora cogió el avión, Borrego se pilló el ave y se plantó en Andalucía. Sus ganas de cachondeo fueron más fuertes que su sentido de la responsabilidad y confió en que Mari Tere estaría cubierta por el servicio durante su ausencia.

Terelu, al enterarse de las vacaciones improvisadas de su hermana, se pilló un buen rebote. Aquellos días en que ella estaba en el extranjero y Borrego tomaba el sol malagueño, Gustavo, el chófer de la Campos, también estaba de descanso. Es decir, ninguno de los tres estuvo junto a Teresa. Sí lo estuvieron sus cuidadoras, pero Terelu no consideró suficiente aquella compañía para su madre.

El trato era que Carmen estaría en Madrid hasta que su aventura latinoamericana terminase. No sabía nada de aquel viaje al sur, y de haberlo sabido, otro gallo hubiera cantado. Jamás hubiese permitido que la matriarca se quedase 'sola' en la capital, pero así sucedió. Al pisar suelo español, Terelu habría tenido unas palabras con su hermana. No ha trascendido la conversación, pero todo apunta a que le transmitió su enfado para que no volviese a repetirse.