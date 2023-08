Acostumbrado a repartir zascas y no callarse para replicar a críticos y haters, no era para nada descartable que Frank Cuesta explotase de forma especialmente furibunda una vez leyese lo que el polémico periodista Javier Negre había publicado y tuiteado a colación del caso de Daniel Sancho, el hijo del popular actor Rodolfo Sancho detenido en Tailandia tras confesar que descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Y así ha sucedido.

Frank Cuesta, el herpetólogo y conocido defensor y divulgador de la naturaleza leonés, ha tenido una reacción brutal contra Javier Negre. "Señor Negre... ¿Es usted gilipo... o simplemente entrena para ser el tío mas subnormal de España? ¡Me cago en la pu... que le parió!", espetó el que fuera conocido por formatos televisivos como Frank de la Jungla o Wild Frank y que ahora divulga sus labores en Tailandia y otros programas sobre naturaleza en redes sociales y Youtube.

Frank Cuesta se moja en todo

Quien pasase por formatos televisivos como Frank de la Jungla o Wild Frank opina de todo. Así lo hizo, por ejemplo, tras un vergonzoso comentario que hizo Risto Mejide en las Campanadas de Mediaset. El polémico presentador recibió un aluvión de críticas por las polémicas palabras que pronunció durante la retransmisión y que estaban dirigidas a sus rivales, Cristina Pedroche en Antena 3 y Ana Obregón en TVE.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", soltó el presentador en pleno directo. Un comentario de mal gusto sobre el que opinó Frank Cuesta en redes sociales. El que fuera presentador de formatos como 'Frank de la jungla' escribió este lunes un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. "A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape)", comienza diciendo junto al vídeo del momento en cuestión: "No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día".

La sentencia de Oviedo a favor de Frank Cuesta y su ensalada de zascas

Más tarde, Frank Cuesta sacó a pasear por las redes sociales una sentencia que ganó en un juzgado de Oviedo en 2014. Lo hizo en forma de un gran ristra de zascas para callar a los no pocos haters que tratan de ponerle verde en las redes. "Venir a por más…. Pero de uno en uno", soltó recordando la resolución judicial.

El hecho en sí fue una denuncia de la Asociación Herpetológica Española acusándole de estresar a los animales tras unas imágenes emitidas y rodadas en el Principado de Asturias, en las que exhibía una serpiente. Los juzgados le acabaron dando la razón a Frank Cuesta, asegurando que no hubo tal maltrato o estrés del animal salvaje y respaldando su actuación, en la que además lanzaba un mensaje de respeto a los reptiles, tradicionalmente vilipendiados y temidos.

Así respondió (siempre a su estilo) Frank Cuesta a alguien que criticó su trato a la fauna: "Esa asociación me llevó a juicio porque decían que estresaba serpientes…. ¡Y gane el juicio!!!!!!! Demostrando que subnormales como tú… no hacéis ningún bien a la naturaleza y envidiáis a los que a nuestra manera demostramos que las serpientes son beneficiosas y no hay que hacerles daño. Ahora, por favor, métete el dedito en el culo y mira hacia arriba, sácate una foto y ponla de perfil".

En varias ocasiones ha repartido zascas recordando la sentencia absolutoria del tribunal asturiano. Frank Cuesta ha estado este año en España para afrontar nuevos proyectos audiovisuales, y en sus aventuras ha coincidido con Cristina Seguí y El Xocas. Compañeros de viaje que dieron mucho que hablar. Como todo con Frank, tan cómodo agarrando una serpiente como repartiendo zascas por las redes.

Y ahora le tocó a Javier Negre

Ahora el que ha recibido un brutal zasca por parte de Frank Cuesta ha sido el polémico periodista Javier Negre. Si bien, merecido a ojos de muchos. La contundente contestación, referida al comienzo de esta noticia, surgió después de que Negre publicase que "del calvario que le espera al hijo de Rodolfo Sancho sabe mucho Frank Cuesta", en referencia al proceso policial y judicial que le espera al asesino confeso del cirujano Edwin Arrieta.

Sr. Negre...ES USTED GILIPOLL@S o simplemente entrena para ser el tio mas subnorm@l de Espana????? Me cago en la PUT@ que le pario!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/AyZPI6o0o5 — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 6, 2023

Comparaba así su caso con el de Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta que fue detenida, juzgada y condenada a una desorbitada pena de prisión por la supuesta posesión de una cantidad ridícula de droga. Frank Cuesta siempre defendió la inocencia de la madre de sus hijos y la corrupción en el sistema de justicia de Tailandia.

Sin embargo, suena, cuanto menos, muy forzada la comparativa hecha por Javier Negre de ambos casos, empezando porque un asesinato con un cuerpo descuartizado no es nunca comparable a un caso de posesión de una cantidad ínfima de droga. Por eso, y por alguna razón más, a Frank Cuesta no le ha hecho gracia la publicación y ha contestado con una airada reacción al polémico periodista, que, en vez de rectificar, ha querido explicarse: "¡Hola Frank! Me refiero a que su ex pareja ya conoció lo que es una cárcel en Tailandia y el sistema policial y judicial de allí. Un abrazo y espero que se recupere de su mordedura".