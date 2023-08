Moisés y Fer alcanzaron este miércoles, 3 de agosto, una cifra muy especial en 'Pasapalabra'. Los dos concursantes vivieron su duelo número 50 en el formato de Antena 3, donde ambos lucharon ayer por un bote que ya asciende a 682.000 euros. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió completar el Rosco y se conformaron con el empate.

Antes de enfrentarse a la prueba final, Moisés quiso dedicarle unas palabras a su compañero. "Quería felicitar a Fernando por su programa 50. Es un placer haber recorrido todo este camino con él hasta ahora, y que dure", comentó mientras recibía los aplausos del público.

Además, a petición de Roberto Leal, explicó en qué se gastaría el premio del bote en el caso de conseguirlo: "Compraría alguna propiedad, evidentemente, y me gustaría también dedicarlo a ocio, a vivir más", reveló el concursante.

"A viajar, sobre todo a sitios de playa donde pueda ponerme moreno y mis brotes de dermatitis me respeten", apuntó con humor Moisés, a quien también le gustaría destinar parte del dinero a eventos depotivos: "Viajar por ejemplo a Estados Unidos a ver un partido de NHL, ver jugar a Ronnie O'Sullivan jugando a snooker y jugar torneos de ajedrez por muchos sitios".

Cuando llegó su turno, Fer también tuvo un detalle con su rival: "El rosco se lo dedico a Moisés porque llevamos 50 programas juntos. No solo 50 programas yo aquí, sino que es la duración del duelo. La tele tiene mucho artificio, pero hay cosas que son de verdad y, entre ellas, que nos llevamos muy bien. Es un compañero excelente y detrás de las cámaras todo es como lo veis".

En cuanto al dinero del bote, aseguró que no tiene pensado cambiar en exceso sus planes de futuro: "Lo que llevo acumulado me facilita lo que quiero hacer en la vida, y esto me lo facilitaría 30 veces más. Acabaría el doctorado cuando salga del programa y, seguramente, me iría a Alemania a continuar con mi carrera científica". "La vivienda se facilita y viajar es algo que consigo hacer de una forma u otra, de forma más o menos cutre", admitió Fer.