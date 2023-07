Laura Matamoros, hija del conocido colaborador de 'Sálvame', Kiko Matamoros, y ganadora de 'Gran Hermano VIP', ha sido objeto de críticas después de compartir un vídeo en sus redes sociales en el que se prepara para asistir a una boda. En el vídeo, la influencer reveló que había acudido al evento con el cabello sin lavar.

En la era de las redes sociales, las celebridades son escrutadas por sus seguidores, quienes alaban sus outfits, envidian su estilo de vida lujoso o lanzan mordaces críticas. Laura Matamoros no se imaginaba la reacción que suscitó al invitar a sus seguidores a prepararse con ella para la boda, y al mostrar que llevaba el pelo sucio.

El ajetreo diario y la falta de tiempo motivaron a Laura a compartir un 'Get ready with me' (prepárate conmigo) en TikTok, para mostrar a sus seguidores cómo se arreglaba rápidamente para el evento. Comenzó con su rutina de cuidado de la piel, utilizando varios productos de limpieza, mascarillas, cremas y sérums, y luego pasó al cabello y el maquillaje. Sin embargo, debido a la falta de tiempo, optó por llevar el cabello sin lavar y aplicó champú en seco para darle un aspecto más fresco.

Enfermedad y tratamiento

Además de las críticas por su elección de peinado para la boda, Laura Matamoros también compartió en su perfil oficial de Instagram su experiencia con un problema de salud que le ha afectado durante meses. Después de múltiples visitas al hospital y numerosas pruebas médicas, finalmente se determinó que padecía helicobácter pylori, una infección bacteriana. Compartió fotos de su tratamiento médico, mostrando su mano llena de cápsulas que está tomando para combatir la infección. También mencionó que le han restringido el consumo de lácteos debido a su condición.

Para Laura Matamoros, esta ha sido una etapa difícil, pero finalmente ha comenzado su tratamiento y espera recuperar su calidad de vida. A través de sus publicaciones, la influencer muestra su esperanza y determinación para superar esta adversidad.