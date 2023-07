Muchos ciudadanos impacientes, se preguntan sobre quién será el partido político que se lleve un mayor número de votos. Por este motivo, el Maestro Joao, el astrólogo más famoso del panorama español, ha hecho su propia predicción.

El astrólogo, que acostumbra a realizar pronósticos en grandes citas, sorprendió a los espectadores de 'Cuatro al día' al desvelar la identidad del ganador de las elecciones generales del 23 de julio. El famoso vidente ha predicho que uno de los candidatos a la presidencia del gobierno tiene los instrumentos necesarios para ser el presidente.

"Sería fácil decir que Pedro Sánchez lo tiene complicado y que no va a ganar. Pero desde aquí digo que va a ganar las elecciones. Es que va a ganar porque es inteligente", señala el vidente. Además, aprovechó para desvelar que la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones es un movimiento "premeditado" y que "lo tiene estudiadísimo".Voto del Maestro Joao

Tan solo unas horas antes de las elecciones, el Maestro Joao ha querido compartir con todos sus seguidores de Twitter el partido político que cuenta con su apoyo. "He vivido sin libertad, he luchado contra la opresión y ya no quiero volver a ello, por eso, por los que vienen, para que no pasen por lo que yo pase: ¡Vota democracia! Yo doy la cara, dala tú en las urnas, vota PSOE", recoge el vidente en su último tuit.