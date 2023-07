El ganador de la última edición del reality de estrella de Telecinco, Bosco Martínez Bordiú se impuso a la que ahora es su actual pareja Adara Molinero. La victoria del sobrino de Pocholo sorprendió a todo la audiencia pero más aún la revelaci´n durante la última gala del programa de que eran pareja.

Ambos fueron acusados de mentir y seguir una estrategia, algo que decidieron callar con un apasionado beso en directo en mitad del plató. Aún así, la pareja ha recibido criticas, y la misma Adara Molinero ha explotado en sus redes, harta de defender el vínculo con Bosco. "Sólo él y yo sabemos lo que sentimos y nuestra historia. Fin", escribió la madrileña en su cuenta de Twitter.

Pero unos mensajes peculiares, también en sus redes, volvieron a reavivar los rumores de crisis en la nueva pareja, "La verdad es que hoy me gustaría desaparecer", comentaba la azafata.

Pese a todo lo que se habla, los dos han aprovechado unos días de descanso para visitar Barcelona y, durante el viaje, se han lanzado mensajes de amor. Bosco compartía una foto donde, se le puede ver llevar una camiseta que pone: "My place is with you, I go where you go", cuya traducción es "Mi sitio está a tu lado, voy donde tú vas". "Que me pillen confesada", ha sido el comentario de Adara.

La 'chica reality' también ha publicado mensajes de amor hacia el sobrino de Pocholo para dejar claro lo enamorada que está, "No puede ser tan guapo. Bastaaaaa mío, sorry", publicaba en los stories de Instagram.

En definitiva la pareja vive al margen de lo que se dice y tratan exponer al mundo su idilico amor.