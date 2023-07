Carmen Lomana es una de las celebrities habituales en nuestra televisión. La empresaria es acualmente colaboradora de 'Espejo Público', y ha participado en grandes formatos como 'Supervivientes' o 'Más que baile'.

Pues bien, ahora la televisiva se ha dejado querer por uno de los programas estrellas de Antena 3. Uno en el que, de cierta manera, ya ha estado presente aunque no de manera física.

Se trata 'Mask Singer', el existoso guessing show donde su nombre ha sonado para la identidad de las máscaras en las distintas temporadas que se han emitido.

"Me chiflaría, pero no me han llamado y me da que no me van a llamar nunca porque ya lo hubieran hecho. Me gusta lo de salir cantando y bailando sin que la gente sepa quién eres", ha confesado en COPE este sábado.

Tal es su deseo por participar en el formato que presenta Arturo Valls, que se atreve a decir que va a "morir frustrada" si no forma parte de la lista de desenmascarados en el futuro.

Habrá que esperar para descubrir si en futuras ediciones se cumplirá su deseo, y nos sorprenderá a todos debajo de una máscara o por el contrario, si se quedará en una mera fantasía.