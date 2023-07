'Fiesta' sorprendía este fin de semana soltando la bomba de una posible crisis entre Belén Esteban y su marido Miguel. Según el programa, la pareja no estaría pasando por un buen momento e incluso llegaron a hablar de una posible ruptura.

"A la redacción de ‘Fiesta’ ha llegado una información que apunta a que Belén y Miguel podrían estar viviendo una de sus peores crisis de pareja. A nosotros nos ha sorprendido porque nosotros tenemos relación con Belén Esteban y desconocíamos por completo esta noticia’’, señalaba una de las reporteras del programa.

Los rumores de crisis surgían a raíz de los últimos movimientos de ambos. Y es que mientras Miguel se encuentra en Madrid trabajando, Belén Esteban se ha ido a pasar unos días a Las Palmas de Gran Canaria junto a su amiga Anabel Pantoja.

Al escuchar las informaciones, Belén Esteban no dudó en ponerse en contacto con 'Fiesta' para aclarar lo sucedido. "Yo he podido hablar con Belén", señaló Leticia Requejo. "Por supuesto me desmiente que esto sea verdad. De hecho, me decía y quería dejar claro que ella ahora mismo está en Canarias porque es un viaje organizado desde enero, eso no significa que ella esté huyendo por este tipo de rumores", apuntó.

Según ha señalado la periodista, Belén le ha confirmado que esas especulaciones de crisis son totalmente falsas, que "no sabe de donde salen estos rumores" y que Miguel y ella "están mejor que nunca".