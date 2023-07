Las filias y fobias del partido Vox son conocidas por todos. Son polémicas sus políticas sobre la violencia de género -reconvertida en intrafamiliar para ellos-, la inmigración, las comunidades autónomas o las banderas. Sin entrar al fondo del asunto, hoy traemos una de las últimas entrevistas realizadas a Santiago Abascal, en este caso, por la presentadora Susanna Griso.

Entre los controvertidos temas puestos sobre la mesa, hubo uno aparentemente inofensivo -dado el fango existente- que se volvió en contra de la presentadora por el zasca que le enciscó Abascal sin casi darse cuenta.

Así fue el corte

En un momento de la entrevista, Susanna Griso se posiciona como víctima de las redes sociales y expone que "cortan mis declaraciones para demonizarme". Lejos de encontrar la empatía y comprensión en el líder de Vox, Abascal le dio más cera: "Pues lo que hacen ustedes conmigo todos los días". Chimpún.

El aborto: "Tu cuerpo es tuyo..."

No es la primera vez que Griso y Abascal tienen una entrevista en un plató de televisión. Sonado fue también un encuentro en 2019 cuando la presentadora abordó sin tapujos el aborto con el cabeza de Vox. "Si por abortar me lleváis a la cárcel...", decía Griso, visiblemente disconforme con el posicionamiento del partido en este sentido. Abascal no dudó en reprocharle a la periodista que "ha caído en la salida fácil para caricaturizar nuestro debate", dijo, sin obviar que "estamos ante algo traumático, especialmente cuando hablamos de alguien que decide acabar con la vida de su hijo", añadió Abascal, para quien "tu cuerpo es tuyo pero el que llevas dentro, no".