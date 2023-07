Adara Molinero no ha tenido problemas en mostrar las secuelas que ha tenido tras su paso por el programa de televisión 'Supervivientes'. La subcampeona del reality de aventuras de Telecinco realizó una ronda de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, en la que habló de sus secuelas físicas y psicólogicas que tenía tras su concurso.

“Mis cicatrices después de 'Supervivientes''”, afirmó en un comentario, en el que mostraba cómo están sus piernas llenas de heridas y picaduras después de aterrizar en España.

La ganadora de 'GH VIP' también señaló como otro de sus problemas tras su participación por el formato de Telecinco está relacionado con su menstruacción: "“Mi cuerpo como que se volvió loco. El primer mes me vino dos veces y después se me cortó. Desde entonces no la he vuelto a tener".

Por otro lado, en el plano psicólogico, Molinero también comentó que le está costando volver a ponerse ropa y dejar de lado el bikini y caminar descalza después de más de 3 meses con dicha indumentaria: "Me he tenido que acostumbrar".

Además de reconocer que se lo pasó muy bien en esta experiencia que calificó como muy dura, Adara también habló de cómo es su relación con la comida en la actualidad: "Sigo comiendo como un animal y tengo miedo a quedarme sin comida o a que me la quiten".