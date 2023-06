El 'culebrón' entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro parece no tener fin. Uno de los últimos capítulos fue realmente sorprendente: la identidad del padre biológico del hijo de Ivonne Reyes. Socialité, el programa de televisión de Telecinco, desveló que la actriz venezolana recibió de un empresario millonario 6.000 euros al mes durante tres años. Concretamente desde 1999 (año en el que nace Alejandro) hasta 2002, año en el que fallece este empresario.

Y es que, por diversos temas, Reyes y Navarro llevan décadas viéndose en los tribunales. La última vez fue el 14 de febrero, día de San Valentín, cuando se trataron unas declaraciones que el presentador vertió en una agencia de noticias y en las que, según la venezolana, atentaba contra su honor. De este delito, la juez absolvió al productor porque consideró que "los comentarios de Navarro obedecieron a una situación concreta de hartazgo".

Entre tanto caos judicial, también tienen tiempo para el trabajo y el ocio. Ha sido en una de estas ocasiones donde la prensa se ha acercado a Pepe Navarro. Este martes, el presentador acudía al concierto que Joaquín Cortés ofrecía en el Teatro Real de Madrid, y ha respondido a varias preguntas de periodistas sobre la batalla judicial contra Ivonne Reyes.

"Mientras esta mujer no diga la verdad. Naturalmente que sí", dice sobre si habrá futuros encuentros en los juzgados. "Ese tema como ya lleva 20 años ya lo entiendes como si te hubiese salido un grano, exactamente igual", añade. "Si por mi fuese este tema se solucionaba mañana mismo, pero no está en mi mano. Lo que está claro es que habrá un fin", asegura a Europa Press.

Navarro asegura que "todo el mundo debe vivir su vida sin ningún tipo de resquemor ni remordimiento", refiriéndose a la modelo, de quien apunta: "Si quiere vivir en paz, debería hacerlo, además de animar a su hijo y liberarle para que hiciese las cosas como deben ser".

El periodista confía en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar, pero, a su vez, comenta que este factor "lo altera todo en pro y en contra" y que, por ello, no sabe cuándo terminará su conflicto con Ivonne Reyes. "Por mí se solucionaba mañana mismo, pero no está en mi mano. Yo intento moverlo, hacer cosas, pero todo es muy lento", concluye.

El cordobés también ha hablado de su próximo proyecto de televisión: formará parte del programa de Antena 3 'El desafío'. "Soy un inconsciente, eso tiene que ver mucho con el riesgo, la heroicidad y de más, la inconsciencia es la que a veces suple al valor, en este caso entre falta de valor y que tengo un exceso de inconsciencia es posible que las cosas". En cuanto a si le costó aceptar esta nueva aventura en la pequeña pantalla, comenta: "No, me divertía, sobre todo porque mis hijos son grandes seguidores de ese programa del que no se puede hablar".