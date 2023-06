Ya hace varios meses que Rafa Castaño se hizo con el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'. En total, el concursante se llevó 2.272.000 euros.

Una noche que llenó de intriga y emoción a muchos espectadores con un formato horario que Antena 3 ajustó ese día. El sevillano arrasó en el rosco y no le dio a Orestes la oportunidad de jugar, ya que se lo hizo del tirón.

Ninguno de los dos concursantes imaginaba que esa iba a ser la última vez que se enfrentarían al Rosco, aunque realmente, el burgalés ni siquiera pudo conocer las preguntas del suyo, ya que Rafa Castaño arrasó en la prueba reina del popular programa.

Su paso por el concurso no solo supuso un antes y un después en el programa, sino que dejó muy marcados a las personas que lo acompañaron durante todo su estancia en el programa. Entre ellos a Roberto Leal. El presentador siempre ha manifestado el enorme cariño que le cogió a los dos concursantes y así lo ha demostrado incluso después de su marcha del plató de 'Pasapalabra'.

El pique de Roberto Leal con una participante de Pasapalabra

Encarni y Roberto Leal han vivido un pequeño momento de tensión en el último episodio del concurso de Antena 3. Ha sido a raíz de la prueba musical con La Pista. Tanto Encarni como Marte han estado cerca de completar todas las respuestas de la prueba, pero por fin acertaron la canción.

Con Isabel Pantoja y su Marinero de Luces Encarni se ha llevado el triunfo, eso sí, antes ha tenido que equivocarse. En este caso la concursante creía que el tema correspondía a Se me enamora el alma. Muy convencida de ello se ha lanzado a cantar el estribillo... hasta que Roberto Leal le ha pegado un vacile diciendo que no era la correcta. Esto ha hecho que Encarni se enfadara un poquito y dijera que "ahora no canto" ante las palabras del presentador.