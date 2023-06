No se iban a ir sin más. Siempre han sido proclives a liarla, a no pasar desapercibidos, y esta vez no ha sido diferente. Los colaboradores estrella de Sálvame han puesto punto y final a catorce años de historia televisiva en Telecinco. Pero no han querido perder ni un segundo para mantenerse firmes en sus trece.

Ya en la emisión de su último programa en Telecinco lo confirmaron: se van a Netflix, que los mandará a "hacer las américas". No se cortaron un pelo y aprovecharon el último espacio que les dio el canal de Mediaset para promocionar su futuro en otro grupo comunicativo de características muy diferentes. La sonada venganza de Belén Esteban contra Telecinco tras el fin de Sálvame: "¡Ja, ja, ja!" La polémica del último programa en Telecinco En cierta medida, Sálvame y su productora, La Fábrica de la Tele, se la jugaron a Telecinco en la emisión de su último programa. Netflix se había negado hasta ahora a confirmar la información a los periodistas durante semanas, pero la espita se abrió cuando La fábrica de la tele se ha adelantado por su cuenta y luego lo ha confirmado en directo en los últimos minutos de Sálvame, aprovechando la plataforma en abierto que supone Telecinco. Es decir, bombazo publicitario para la apuesta de Netflix por el elenco de Sálvame explotando "by the face" el espacio televisivo de Mediaset. Según algunas informaciones, el nuevo espacio de Netflix, una especie de reality en el que un grupo de protagonistas de Sálvame irán por América en busca de trabajo, se grabará de inmediato y tendrá una duración aproximada de unos 15 días. La intención es producir 6 capítulos que se lanzarán la próxima temporada. Aunque muchos extremos están por confirmar. La opinión de Pedro Sánchez sobre Sálvame que no deja indiferente a nadie: "es un monstruo de la televisión" La gran liada con un vídeo Lo cierto es que, una vez se ha confirmado el bombazo en plena última emisión de Sálvame en Telecinco, ni las estrellas del programa ni Netflix han querido perder el tiempo. Enseguida comenzó a circular un vídeo de promoción en el que Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, María Patiño y otros realizan una mudanza de enseres de Sálvame a la sede de Netflix. Y, efectivamente, el archiconocido elenco de Sálvame la ha liado junto a Netflix en esa misma promoción. Solo en Twitter, ya ha superado las 7,5 millones de reproducciones. Tal ha sido el éxito, que hasta el propio Kiko Matamoros ha flipado con la que han liado con el vídeo, en el que no falta alguna pullita, sobre todo de Belén Esteban, a Telecinco y quienes no veían más futuro a Sálvame. "Y decían que esto se acababa... ¡Ja, ja ja!", dice la conocida como "princesa del pueblo". "¡Vaya escándalo de tuit! 6 millones de visualizaciones en 24 horas", ha expresado en las redes. Ahora solo queda esperar cómo serán las andanzas de todos ellos al otro lado del charco...