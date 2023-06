La entrevista a José Luís Rodríguez Zapatero en 'laSexta Xplica' ha generado numerosas tensiones entre los colaboradores del programa. Tras la entrevista al antiguo líder del PSOE, se abordaron los pactos que PP y VOX están llevando a cabo en diversos ayuntamientos y Comunidades Autónomas, aceptando condiciones que atentan incluso contra los derechos humanos.

En un momento dado, una de las colaboradoras argumento que la Ley del solo sí es sí penaliza al PSOE, algo que quiso responder Afra Blanco: "Es curioso porque decimos que la ley del solo sí es sí penaliza al PSOE, pero entiendo que el hecho de que el PP sea cómplice y apoye la xenofobia, el machismo y la transfobia no les va a penalizar", dijo con ironía. "El PP está pactando con un partido que dice que no existe la violencia machista. Está apoyando a un partido que no reconoce a las 1200 víctimas asesinadas por violencia machista. Esta cuestión me parece fundamental. La violencia de género es una cuestión de estado y compromete a todas las comunidades y ayuntamientos. Cuando no reconoces la violencia machista, estás actuando contra ella".

Pero no se quedó ahí la colaboradora: "Lo que significa derogar el sanchismo para el PP es el apoyo a la xenofobia, a la homofobia, el machismo y al negacionismo". Estos sólidos intentaron ser rebatidos por algunos compañeros presentes en plató, sin mucho éxito. Finalmente, José Yélamo tuvo que intervenir para moderar un debate que empezaba a descontrolarse.

Finalmente, comentaristas afines al PP la acusaron de que estaba siendo muy reduccionista al mencionar únicamente lo que a ella le interesaba, a lo que ella no dudó en responder: "Para mí un ataque a los derechos humanos no es una cosa reduccionista. Para ti será muy simplista, pero para mí es muy sencillo, Cuando existe un partido que atenta contra los derechos humanos, no se pacta y no se negocia", zanjó.