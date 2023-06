Un rostro muy vinculado al universo Mediaset aterriza en 'Zapeando'. El Maestro Joao se ha unido este viernes al equipo de colaboradores habituales del programa presentado por Dani Mateo en laSexta, en el que contará con sección propia.

“Que sepas que has generado un hype. Estaba todo el mundo pendiente de tu llegada", aseguró Isabel Forner a la llegada de Joao al plató de 'Zapeando'. "Me encanta porque no sé qué es un hais de esos. Genero cosas que no sé, me encanta", contestó el exconcursante de 'Supervivientes'.

En su primer día como colaborador de 'Zapeando', Joao ha demostrado sus poderes a Dani Mateo "leyéndole el culo" detrás de un miombo, práctica que ya ha realizado con otros rostros televisivos como Andreu Buenafuente y Jorge Javier Vázquez: Vas a tener un cambio importante en tu vida y septiembre va a ser un momento muy duro para ti”.

“En la videncia no creo pero en la comedia sí, y no se puede ser más gracioso que esta persona”, comentó el presentador y colaborador de 'El intermedio' cuando despidió al Maestro Joao en su primer día.