A pocas galas de que se celebre la gran final de 'Supervivientes 2023', Mediaset España se ha topado con extraños comportamientos en el sistema de votaciones del 'reality' que ponen en riesgo la veracidad de las mismas. Desde la actual temporada de la competición de supervivencia, Bulldog TV impuso el voto gratuito a través de la aplicación de Mitele, tras años en los que el espectador se veía obligado a pagar para decidir el futuro de los supervivientes.

El escándalo

Recordemos que, con este nuevo sistema, cualquier persona con una cuenta registrada en la App, puede ejercer su derecho a voto una única vez por cada nominación semanal. Según ha conocido el portal EL CONFI TV, los responsables que controlan la validez de los votos han detectado importantes irregularidades en el método de votación: "En la gala de esta noche se darán a conocer las medidas al respecto".

Votaciones anuladas

Nada más empezar la decimoquinta gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Carlos Sobera comunicó la anulación de la votación gratuita iniciada la semana pasada, y por tanto esta semana no habrá salvación. Los cuatro nominados que se anunciaron el pasado jueves se mantendrán hasta el próximo jueves que se conozca el próximo expulsado y se continue como hasta entonces estaba establecido el sistema de votación en 'Supervivientes 2023'.

Por lo demás, la gala se desarrolló con normalidad celebrando un nuevo juego de recompensa que pusieron a prueba su equilibrio y habilidad. En él, tuvieron que transportar en un tiempo limitado un número concreto de huevos a través de un circuito. Además, una nueva ‘fantasma del pasado’, la exconcursante Oriana Marzoli sorprendió a los supervivientes presentes en la isla. Por último, Alma Bollo, última expulsada definitiva, efectuó su entrada en el plató de 'Supervivientes 2023'.

No es el único escándalo: filtran el ganador

No es el único escándalo. La audiencia de 'Supervivientes 2023' elegirá muy pronto al ganador de esta última edición y lo cierto es que muchos ya tienes sus quinielas. Es el caso de María Patiño, presentadora de 'Socialité', que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer quién es para ella el ganador del concurso:

"Fíjate que yo he reconocido muchas veces que soy muy de Adara, pero tengo mis dudas sobre lo que está ocurriendo con ella, pero al echar la vista atrás recuerdo un concurso que ganó Miriam Saavedra, cuando era la marginada, la que el grupo no entendía y la que el público decidió que debía ser la ganadora (...) Nadie supo explicar por qué durante el concurso nadie la quería, pero cuando salió entendimos a todos los concursantes y nos dimos cuenta de por qué no la soportaban, creo que va a pasar lo mismo con Asraf, creo que él va a ser el ganador, esa es mi apuesta".