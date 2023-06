Tras unas semanas desde que tuviera que abandonar el concurso por unas molestias estomacales que le llevaban hasta el hospital, Manuel Cortés regresaba al plató de Supervivientes: conexión a Honduras. Lo hacía recibiendo un gran aplauso por parte del público y el abrazo de sus abuelos y sus amigos más cercanos que no dudaron en estar allí para recibirle.

Sin duda alguna, el momento más tenso de la noche estaría protagonizado por su prima, Isa Pi, con la colaboración puntual de Raquel Bollo. Aunque la hija de la cantante comenzaba su intervención confesando lo apenada que estaba por Manuel por tener que abandonar su sueño, rápido cambiaba el tono de la conversación al sacar el nombre del tercero en discordia: Asraf Beno.

Isa Pi le recriminaba que el trato que le ha dado a su prometido le ha decepcionado personalmente, a lo que el exconcursante respondía acusándole de haberle intentado desestabilizarle en su visita a Honduras cuando le comentó lo dolida que estaba por su mala relación con su pareja. Manuel aprovechaba para recordar que su concurso nunca ha ido dirigido a su relación con Asraf, sino en demostrar lo buen superviviente que es cada día del reality.

"No me conoces"

Mientras hablaban del concurso, finalmente volvía a salir la vida familiar que habían llevado fuera: "Qué poco me conoces. Cómo se nota que somos primos pero qué poco me llamabas por teléfono y qué poco te juntabas conmigo", le decía Manuel a Isa. "Me parece un golpe muy bajo que me digas eso", le respondía ella. "Yo he estado a punto de morirme en un hospital y tú a mí no me has llamado. Y mi padre se ha muerto y tú no me has llamado", continuaba él.

Intentando aclarar cómo es el comportamiento de Asraf para conseguir un poco de entendimiento por parte de su prima, recordaba cómo había sido su prometido el que le había acusado de hablar de su familia en Sálvame. Isa, sin dar crédito, le preguntaba si eso era cierto y aseguraba que no le servía decirlo ahora, que no se fiaba de él por no haberlo dicho en alguna de las palapas en las que tuvo ocasión.

El ambiente no dejaba de caldearse y Manuel, dolido por lo que estaba escuchando, le acusó de ser mala prima en los momentos en los que le habría gustado tenerla cerca. Recordaba que no se puso en contacto con él cuando estuvo ingresado luchando por su vida en el hospital y tampoco lo hizo cuando se murió su padre.

Raquel defiende a su hijo

Raquel Bollo, muy alterada, acusaba a Isa de cargarse el concurso de su hijo cuando dijo que le había dolido que Manuel se comportara así con Asraf. Mientras, el exconcursante era testigo de cómo las dos discutían e Ion Aramendi trataba de poner paz entre ellas. Redirigiendo la conversación, Manuel aseguraba entender el por qué del interés del público en la relación entre ellos dos dentro del concurso, pero de la misma manera, sentía que no se había valorado cuando ambos acercaron posturas. Reconociendo a Asraf como un buen superviviente y defendiendo que han sido ellos dos los que han llevado hacia delante el concurso las últimas semanas.

Después de este acalorado enfrentamiento, tenía lugar el reencuentro entre Katerina Safarova y Manuel Cortés. Los dos jóvenes se fundían en un abrazo y aseguraban que en la preconvivencia no hubo nada entre ellos salvo un flirteo incipiente. Sin dar más rodeos, ella afirmaba que sigue queriendo conocerle fuera del concurso, como habían hablado, sin perder de vista que la relación que se forje será diferente porque ahora se encuentran en la vida real y no dentro de un reality. Habrá que esperar para ver qué surge entre ellos ahora que ambos han vuelto de Honduras.