Bombazo de los grandes. Esta tarde, 'Sálvame Diario' comenzaba con un cebo en el que una redactora del programa hablaba con los colaboradores por teléfono informándoles de una noticia increíble. Todos ellos, sorprendidos y sin dar crédito a lo que se les comunicaba, expresaban su emoción al asegurar que iba a ser la 'noticia del año'.

Terelu Campos y Adela González, presentes esta tarde, comparaban la noticia que el programa tenía en su poder con la del ingreso en prisión de Isabel Pantoja o de la 'pillada' del Rey Juan Carlos cazando elefantes con Corinna Larsen. Y, sin más dilaciones, David Valldeperas se reunía con todos ellos para visionar el 'cebo' de esta información.

Ni más ni menos que la supuesta boda de Kiko Hernández y Fran Antón el próximo fin de semana. Al parecer, Miguel Frigenti recibía esta información esta semana y, al ver que le daban muchos detalles, le pasaba este dato a la dirección del programa. A partir de ahí, 'Sálvame' ha investigado y ha podido hablar con testigos que vivieron la despedida de soltero.

Tal y como se ha expuesto en el espacio, Kiko y Fran celebraron el fin de semana pasado una despedida de soltero en un hotel de Melilla acompañados por todos sus seres queridos y este próximo fin de semana se darán el 'Sí, quiero'. Una información que le ha llegado al programa por parte del entorno del actor, como todas las noticias que han llegado en los últimos meses.

Belén Esteban ha entrado por teléfono al programa y ha asegurado que está muy feliz por su amigo, pero también ha confirmado que ella no tenía conocimiento de que su amigo se fuera a casar con Fran. Además, ha recordado que Kiko siempre ha sido muy celoso de su intimidad y que hay que respetar su decisión.

Kiko no sería el primer colaborador del programa que se da el 'Sí, quiero' en secreto, ya lo hizo María Patiño hace años con su actual marido. Una decisión que Jorge Javier Vázquez le recriminó en directo, ya que se enteró por las redes sociales y no por su amiga... o sea que los colaboradores del programa están acostumbrados a que algunos de ellos lleven los asuntos personales con mucha discreción.

Sin embargo, no todo han sido bonitas palabras, ya que Marta López ha terminado llorando al enterarse que su gran amigo se va a casar por el programa donde colabora y no por él. Y es que no entiende que no le haya comentado en privado esta gran noticia y mucho menos que no vaya a asistir a este enlace que le llena de ilusión.