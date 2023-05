Ha costado... pero finalmente David Bisbal ha visitado el plató de La Resistencia, el programa de televisión español de comedia y entretenimiento presentado por su tocayo David Broncano que se transmite en el canal de televisión #0 y en Movistar+. David Bisbal era uno de esos invitados que aún se le resistían al presentador, pero finalmente ha acudido al show lleno de energía y buen humor para presentar su nuevo álbum de estudio 'Me siento vivo' y su nueva gira'.

El programa cuenta con una variedad de secciones y juegos, así como entrevistas y apariciones de invitados especiales. Además, cuenta con un reparto de colaboradores regulares que a menudo participan en las secciones cómicas del programa. La Resistencia ha sido muy popular en España desde su estreno en 2017 y ha ganado varios premios, incluyendo el premio Ondas a la mejor emisión de entretenimiento.

El programa que presenta David Broncano en Movistar, La Resistencia, tiene en su nómina de invitados a un buen número de personalidades, quienes siempre se han llevado muy buen sabor de boca de la entrevista a pesar de las preguntas personales que el presentador le hace a sus entrevistados, como cuánto dinero tienen en el banco o cuántas relaciones sexuales mantienen al mes.

"Eso lo hace cualquier persona"

Hablando de la condición física de Broncano y de su fibroso antebrazo, Bisbal deslizó el posible origen sexual de su musculatura: la masturbación. Y de ahí surgió la cuestión planteada por el presentador: "¿Cuando estás en pareja como ahora abandonas totalmente tu propio... sabes? O sea, ¿estando en pareja cortas las pajas de raíz?", le espetó. "Bueno, yo creo que el autoplacer es importante en la vida", respondió con franqueza el artista. En este punto, Bisbal recordó que los viajes por conciertos en el extranjero como México o Argentina forman parte de su rutina diaria para justificar que "eso lo hace cualquier persona".

Respecto a la pregunta sobre el número de coitos del último mes, Bisbal se negó en un principio a facilitar los datos de su vita íntima: "No puedo decir eso tampoco (...) Lo veo innecesario, esa respuesta tampoco te pertenece a ti, esa respuesta no es solo mía, tenía que ser también de Rosanita porque somos un equipo", razonaba el cantante aludiendo a Rosanna Zanetti, su actual pareja que se encontraba in situ entre el público.

Entre los vítores del público, Bisbal le preguntaba directamente a su novia: "¿Rosanita, hija, tú quieres que cuente las cosas realmente como son?". En ese momento, la actriz y modelo venezolana tomaba la palabra para agradecer el "interés" mostrado en su actividad y daba permiso a David para decir la última vez que habían mantenido relaciones sexuales en lugar del número de veces del último mes. "Ya es una decisión que me ha encantado porque hemos tomado entre los dos", explicaba. La respuesta: "Recientemente, en el camerino, aquí", bromeaba. La respuesta definitiva: "Anoche".