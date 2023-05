Alonso Caparrós, Terelu Campos, María Patiño, Adela González, Maestro Joao, Gema López, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Pilar Vidal, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros... y una zamorana. Este viernes ha comenzado la 'Sálvame Fashion Week' de Telecinco en una edición marcada por el final anunciado del popular programa de televisión el próximo 23 de junio.

Agatha Ruiz de la Prada, Pelayo Díaz y Samantha Hudson han integrado el jurado encargado de valorar el desempeño de los colaboradores sobre la pasarela de casi 20 metros de largo, cuya primera fila ha estado ocupado por personajes famosos como la zamorana.

El mensaje: "'Sálvame' vivirá siempre"

Sin duda, el mensaje que más repercusión ha tenido es el que han lanzado todos los colaboradores tras desfilar por primera vez por la pasarela: "El camino siempre vale la pena. Solo muere lo que se olvida. 'Sálvame' vivirá siempre porque vuestro apoyo nos hace eternos y el final es su principio...".

Todos los colaboradores han salido con una camiseta blanca y cada uno de ellos llevaba unas palabras que, en conjunto, conformaban la anterior frase... un mensaje muy directo a todos los espectadores que no ha hecho falta explicar.

Desde el pasado 17 de mayo Jorge Javier Vázquez permanece ausente en Mediaset, provocando un aluvión de especulaciones en redes sociales sobre lo que le ocurría al presentador. Sin embargo, a los días la cadena salía al paso de los comentarios y emitía un comunicado informando de que el presentador está de "baja temporal por prescripción médica" y deseándole "una pronta recuperación" para retomar cuando antes la normalidad.

Su presencia se ha echado de menos. Y si no, que se lo digan a María Patiño, que ha tenido unas palabras para su compañero y amigo muy emotivas que han provocado cierto desconcierto.

A pesar de su 'desaparición', Jorge reaparecía este jueves al lado de Rocío Carrasco en el musical 'Aladdin' en plena Gran Vía madrileña sin aclarar el por qué de su ausencia en la pequeña pantalla. Muy sonriente, el presentador se mostraba de lo más tranquilo mientras que los rumores se han disparado estos días... eso sí, no hacía ningún comentario al respecto.

Durante la gala, María ha querido acordarse de él y le ha mandado un mensaje que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar: "Jorge Javier Vázquez estás aquí con nosotros porque siempre vas a estar, te mando un beso enorme". De esta manera, la ausencia de Jorge en la pantalla todavía sigue siendo un misterio, por lo que tendremos que esperar a que rompa su silencio para saber qué le ha ocurrido.

La "aventurilla" de una zamorana

y La filóloga, escritora y humorista Beatriz Cepeda, alias Perra de Satán, ha sido la invitada zamorana a la 'Sálvame Fashion Week'. La influencer estuvo sentada en el plató junto a su compañero Snorkel y al resto de colaboradores e invitados en lo que fue una "aventurilla", según sus palabras. "Ha sido superemocionante, muy divertido", expresa. No obstante, también reconoce que pasó "vergüenza" cuando fue preguntada: "¿En qué momento me iba a esperar que me pusieran un micro?", se pregunta.