¿Te apetece ver el momento exacto en el que Jonan Wergo recibió la noticia de que estaba dentro de Supervivientes? Pues dicho y hecho.

El bombazo lo recibió en su casa de Valencia junto a su novio, el zamorano Christian Christian Tomás, casi de madrugada y hecho un manojo de nervios. A partir de ese momento: llantos, alegría y videollamadas a tutiplén para comunicar la buena nueva. Entre esas llamadas a amigos de toda la vida, influencers y compañeros de trabajo, rescatamos la primera llamada de todas: a su suegra desde Pozuelo de Tábara: "¡Me han cogido para Supervivientes!".

"Los que me conocéis de todos estos años sabéis las ganas que tenía de vivir eta experiencia. No sabéis las veces que he llorado viendo el vídeo y no sabéis lo que me ha costado no poder contaros nada durante estas semanas. Nunca me cansaré de daros las gracias, os quiero mucho. Sé que iremos juntitos de la manita y que me mandaréis toda la buena vibra del mundo. Os sentiré cerca aunque estemos bien lejos, wey". Fueron las palabras que acompañan a la publicación de Jonan, donde puede verse una ráfaga de vídeos comunicando la mejor de las noticias a su gente.

Domingo sin tensión para Wiergo

Domingo de debate en Supervivientes en el que habrá ceremonia de salvación... pero con Jonan sin nominación sobre su espalda. Tras un lío monumental debido a un cambio de nominado directo por parte de Bosco, el sobrino de Pocholo dejó como señalados a Artur Dainese, Raquel Arias y los hermanos Bollo en la lista definitiva.