Faltan pocos días para conocer al ganador o ganadora que levantará el micrófono de cristal de la 67ª edición del Festival de Eurovisión. El próximo sábado 13 de mayo, nuestra representante Blanca Paloma se subirá al escenario en el M&S Bank Arena de Liverpool para defender su nana loquiana en homenaje a su yaya Carmen, 'Eaea', que se encuentra entre una de las favoritas para conseguir el micrófono de cristal.

Esta final, al igual que el resto de ediciones, está precedida por dos semifinales en las que actuarán los participantes de los 31 países que no pasan directos a la final como lo hacen los 'Big Five' y Ucrania, en calidad de país ganador. Los cinco países que pasan directos a la final del Festival de Eurovisión son Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido.

Primera semifinal

El pistoletazo de salida lo dio la primera semifinal, que tuvo lugar el martes 9 de mayo. En este primer pase, que se pudo ver por La 2, participaron un total de 15 países. Del total de participantes, diez fueron los escogidos por el público y el jurado para pasar a la gran final del festival de Eurovisión. Tras el recuento de votos, los países finalistas fueron Chequia, Croacia, Israel, Finlandia, Noruega, Portugal, Serbia, Suecia y Suiza.

Segunda semifinal

El segundo pase es este jueves 11 de mayo, que se podrá ver en España a través de La 1 a partir de las 21.00 horas. En este segundo pase, participa un país más que en la primera semifinal, por lo que de los 16 países participantes se elegirán a los 10 finalistas para participar en la Gran Final del domingo. El país encargado de abrir la semifinal será Dinamarca, que irá seguido de las actuaciones de Armenia, Rumanía, Estonia, Bélgica, Chipre, Islandia, Grecia, Polonia, Eslovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania y Australia, que cerrará la semifinal. Además de los espectadores de estos países, el público de España, Reino Unido y Ucrania votarán por los finalistas.

Final de Eurovisión 2023

La Gran Final de Eurovisión 2023 tendrá lugar el 13 de mayo y se podrá seguir a través de La 1 y RTVE Play a partir de las 21.00 horas. En esta final, participarán los 20 finalistas que han sido seleccionados de las dos semifinales, además de los Big Five y Ucrania, como país ganador. El orden de las actuaciones todavía no está establecido, pero se conoce ya en qué mitad de la Gala Final actuarán los artistas de los Big Five. En el caso de Blanca Paloma, defenderá 'Eaea' en la primera mitad de la Final.