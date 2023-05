Ana Rosa Quintana, que a partir de septiembre ocupará gran parte de la programación de Telecinco, mantuvo este martes un tenso rifirrafe con Juan Lobato. La periodista protagonizó un llamativo desencuentro con el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid después de poner sobre la mesa el tema de los impuestos en la región.

"Hoy en Madrid paga lo mismo quien gana 55.000 euros que quien gana 300.000. Y nosotros lo que decimos es que se establezcan esos tramos intermedios para que se de progresividad...", explicaba Lobato sin apenas poder terminar la frase debido al corte que recibía de Ana Rosa: "No, no, no".

Ana Rosa Quintana cuando va de lista le pasa lo que le pasa, fijaos en su cara y en sus gestos, y todo por qué? porque no consiente que nada ni nadie critique al Madrid de Ayuso.

Aquí con Juan Lobato.

"El IRPF es progresivo, no paga igual uno que gana 50.000 que uno que gana 200.000", aseguró la periodista ante el socialista, que desmintió rotundamente lo que estaba diciendo: "Ana Rosa, que soy... De verdad, como técnico de Hacienda del Estado, permíteme. Este tema lo controlo, lo he estudiado y lo he trabajado".

"Bueno, usted es técnico del Estado y yo soy paganini", replicó la de Telecinco. Finalmente, Lobato pudo terminar de compartir lo que quería trasladar a la audiencia: "A partir de 55.000 euros en Madrid todo el mundo paga el mismo tipo impositivo".

"No hay una discriminación fiscal a partir de ahí, la hay en otras comunidades autónomas pero no en los tramos de la Comunidad de Madrid porque así se ha decidido históricamente", zanjó el político.