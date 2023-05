First Dates es uno de los programas con más tirón de Mediaset y más queridos por la audiencia. El sistema es sencillo. Dos desconocidos se sientan a la mesa con la esperanza de que salte la "chispa" del amor, algo que muchas veces sucede y que a veces es más que complicado.

Desde su inicio en el año 2016, muchos de sus espectadores son fieles al programa de citas que presenta Carlos Sobera en Cuatro de lunes a viernes. Este programa tiene como finalidad que aquellos que acuden encuentren el amor y, aunque en varias ocasiones esto no sucede, se producen momentos muy cómicos que incluso se vuelven virales en Internet.

Una cita surrealista

Surrealista no pero sí en shock es como se quedó Óscar, la cita de Félix Bompart, la bomba del caribe. Este venezolano llegó para triunfar y dejar claro que todo en él era singular e irrepetible. Hace dos meses y medio que está en España y no quiere dejar pasar ni un segundo sin impresionar a quien lo vea, daba igual si era Carlos Sobera o Matías Roure.

"Soy una persona muy sexual"

Nada más llegar al restaurante demostró todo lo que podía hacer sin manos: “Mira mamá sin manos”, mientras se acaba un chupito de un golpe sin usar sus manos. Tampoco dejó duda alguna sobre su personalidad latina y sexual: “Soy una persona muy sexual, sexy, miau”. Pese a eso, parece que Félix no ha tenido mucha suerte en el amor porque, según su opinión, no todo el mundo puede manejar “tanto, tanta cara, tanto cuerpo y tanta actitud”.

En cualquier caso, sí sabe perfectamente lo que quiere y qué tipo de chico busca: Grande “solo quiero que sea grande”. No tiene dudas: "Los hombres delgaditos son ricos pero no... me gusta la carne, me gusta que me aplasten, sentir el poder, sentirlo grandote"

Quien parece que no estaba preparado para la bomba latina era Óscar, su cita en First Dates: "mi primera impresión ha sido guau… ha sido un shock”.