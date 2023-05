Supervivientes regresó una gala más con el programa de el jueves. Tras la última expulsión, la de Diego Pérez, los concursantes se enfrentaban a una nueva ronda de nominaciones.

Cuatro nuevos nominados afrontan una dura semana más de programa. Tres elegidos por el grupo mediante nominaciones directas y uno de ellos elegido/a por el líder, que esta semana es Raquel Arias.

Nominados de la semana

Tras las primeras nominaciones, los elegidos fueron Asraf y Ginés, para sorpresa de pocos. El tercero se jugó entre Bosco y Manuel, protagonizando un empate que se terminó decantando hacia el segundo tras el voto de la líder.

Tras resolver el empate, Raquel desvelaba su nominación directa, "es una persona con la que me he distanciado, me da pena, pero mi voto va para Jonan", lo que convierte al influencer de novio zamorano en nominado a abandonar el concurso, una semana más.

Jonan, de nominación en nominación

El joven influencer parece no librarse de la etiqueta de "nominado". Una semana más, Jonan seguirá nominado, a pesar de librarse de la anterior expulsión y seguro que desde Pozuelo de Tábara, el pueblo de Zamora de su novio Christian, se siguen volcando para salvar Jonan.