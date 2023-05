Alma Bollo, Diego Pérez y... Jonan Wiergo, el influencer cuya pareja actual es Christian Tomas, natural de Pozuelo de Tábara. Son los nominados de Supervivientes que este jueves, 4 de mayo, se enfrentan a la última gala para uno de ellos. Desde el pueblo tabarés están volcados en intentar salvar de nuevo al joven, que se enfrenta por segunda vez a una nominación. "¡Tenemos que conseguir salvarlo otra vez!", dice su suegra desde Pozuelo.

La ceremonia de salvación del pasado martes, en la que Jonan tenía muchas esperanzas puestas, se quedó en humo después de que el público decidiera salvar a Asraf Beno, el novio de Isabel Pantoja hija.

El influencer es uno de los preferidos en las redes sociales y todo apunta a que la batalla final se librará entre Alma Bollo y Diego Pérez. No obstante, habrá que esperar a la gala de esta noche con Jorge Javier para que Jonan, Christian y toda su familia y amigos -con Dulceida a la cabeza- respiren tranquilos.

Confiaba en la salvación

La continuidad en la lista de nominados el pasado martes causó decepción en Jonan y no pudo ocultarla a pesar de felicitar de la forma más educada y empática a Asraf. Días atrás, en una conversación con Adara, hablaba al respecto así: "Confío mil, mil, mil en que me van a salvar y me va a dar un súper subidonaco, ojalá el martes y si no voy el jueves a que Jorge me diga una prosa... pero necesito salvarme y quedarme".