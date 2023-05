Blanca Paloma inicia su experiencia en Eurovisión 2023 con un problema bastante común entre las personas que utilizan el avión. La delegación española llegó este miércoles a Liverpool, ciudad que acogerá la competición musical en los próximos días, después de que la compañía aérea low cost con la que voló le perdiese una de las maletas con las que han viajado desde Madrid.

"Que no cunda el pánico. Llega mañana. Siempre tiene que haber plan B, C y D. Nada grave. (...) En esa maleta estaban los zapatos de las cinco pedazos de mujeres que me ayudan a invocar al tracen y a la catarsis que vamos a crear. Entonces, deseando que llegue la maleta", dijo la artista en una entrevista concedida a Fernando Macías en el Instagram de la cuenta de Eurovisión de RTVE.

Para ser más exactos, la expedición española encabezada por Blanca Paloma y Eva Mora, jefa de la delegación, llegó este miércoles a la ciudad de los Beatles con una agenda bastante llena de eventos e importante fechas. Este próximo jueves 4 de mayo, a las 17:20 horas, la artista se subirá al escenario de Eurovisión 2023 en su primer ensayo individual, en el que ya se empezará a probar que todos los elementos preparados para su actuación.

Después del día de descanso que tendrá la artista el próximo viernes, el sábado 6, Blanca Paloma volverá al M&S Bank Arena de Liverpool para realizar su segundo y último ensayo individual. Tras su finalización, la ganadora del Benidorm Fest 2023 conocerá en qué mitad actuará en la gran final de Eurovisión 2023, que tendrá lugar una semana después.