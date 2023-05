Cuando tenía 14 años y se planteaba un futuro como portero del Barça, a Albert Espinosa le diagnosticaron un cáncer. Se pasó 10 años ingresado en el hospital combatiéndolo, unas vivencias que utilizó para escribir 'Planta cuarta' y 'Polseres vermelles'. Del anhelo por recuperar los viajes al colegio que la enfermedad le arrebató nace 'El camino a casa', programa en el que acompañará a seis famosos en los trayectos que recorrían para ir a la escuela cuando eran niños: Jesulín de Ubrique, Luis Tosar, Rosa López, Fernando Tejero, Ana Peleteiro y Pocholo Martínez-Bordiú. La Sexta lo estrena este jueves 4 de mayo, a las 22.45 horas.

Ha escrito libros, teatro, películas y series, ha dirigido, ha hecho de actor en 'Abuela de verano', pero es la primera vez que ejerce de presentador.

Es curioso porque ya me han llegado ofertas de otros canales por si tenía más programas. Al momento de hacer de presentador, ya te ven de presentador. Yo siempre he tenido en la cabeza un 'late night' y un concurso.

¿Con 'El camino a casa' se venga del destino, que le negó a usted ese recorrido diario al colegio desde los 14 años?

Yo siempre mitifiqué ese camino a casa. Lo recordaba como el momento de libertad. Hacía años que tenía la idea del programa, y un día que fui a 'El hormiguero' se la conté a Pablo Motos y Jorge Salvador y les propuse que lo produjeran. En 24 o 36 horas Atresmedia dijo que sí. Es el proyecto que me han comprado más rápido, con diferencia.

No te pierdas el estreno de @ElCaminoACasaTV con @espinosa_albert y su primer invitado, Jesulín de Ubrique.



📺 El próximo jueves a las 22:30h. pic.twitter.com/aqGBUY92vV — laSexta (@laSextaTV) 30 de abril de 2023

Su objetivo es que todos los famosos lloraran. Y lo ha conseguido.

A mí me gusta que la gente se emocione. Al equipo le dije que mi idea es que los invitados lloraran, y me dijeron que sería difícil con Luis Tosar o Pocholo. Con algunos costó más, pero todos lloran de emoción, no de tristeza.

Va a tener razón Jorge Salvador, que dice que usted es un terrorista emocional.

Me gusta serlo. En 'El hormiguero ' tienen una frase preciosa que dicen: "Hoy han venido a divertirse". Pues yo les decía: "Hoy has venido a emocionarte".

Cuando le diagnosticaron el cáncer se planteaba un futuro como portero del Barça.

Yo jugaba en los alevines del Barça. Estaba haciendo las pruebas como portero, que salieron muy bien, y dos semanas después me diagnosticaron el cáncer. Me sabe mal decirlo, pero era muy bueno. En 'El camino a casa' compito con Jesulín demostrando nuestras habilidades, porque él también dice que es muy bueno jugando a fútbol. Ahora que he hecho una serie de la Masía del Barça, fue como recordar aquellos tiempos.

"Me dijeron que sería difícil hacer llorar a Luis Tosar y a Pocholo. Pero todos lloran"

¿En qué proceso está esa serie?

He escrito siete capítulos sobre cómo es la Masía del Barça, pero ficcionada con actores. Como 'Polseres vermelles', pero en una masía. Ahora está Barça Studios negociando con un 'streaming'.

Ha roto los pronósticos. De niño le dieron 3% de posibilidades de sobrevivir por culpa del cáncer y está a punto de llegar a los 50.

Perdí la pierna, el pulmón y parte del hígado y no daban mucho por mí porque padecía un cáncer que pulveriza al 85% de los niños. Era el mismo que el de la hija de Luis Enrique. Tuve un golpe de suerte con un tratamiento alternativo de San Francisco que probaron conmigo. No sé qué me dieron, pero desde los 24 años no he vuelto a pisar el hospital.

Predijo su propia muerte para el 23 de abril de 2023. Usted también se equivocó.

Fue en la novela 'Lo mejor de ir es volver', que transcurría en el año 2074 y contaba cosas como que Messi ganaría un Mundial metiendo un doblete, que habría una pandemia y una guerra. ¡Todo eso lo predije! Y lo de la inteligencia artificial, porque esos robots que salen en la historia están a puntito de llegar. Se me ocurrió matarme a mí mismo y elegí esa fecha porque me gusta mucho Sant Jordi, aunque no acerté con mi muerte. Creo que pensar en la muerte da mucha vida. Pero ahora no me atrevo a decir otra fecha.

Tiene muy claro que le quedan tres libros por escribir y una serie. ¿A qué tanta precisión?

Creo mucho en las fases. Cada seis años cambia tu vida. Ahora tengo muy claro que quiero volcarme en presentar programas que tengo en la cabeza, y para eso tienes que dejar cosas. En su día dejé el teatro para hacer más televisión y cine. Me quedan tres libros, y la idea es muchos 'El camino a casa', pero también concursos y 'late nights'. Empieza una nueva fase en mi vida que me apetece mucho, que es pasar de detrás de las cámaras a delante.