Esta edición de MasterChef está dejando varios enfrentamientos importantes. Tras la expulsión de Jeremy y Leti la semana pasada, esta nueva entrega del programa llegaba con sabor mexicano. Los concursantes deberían cocinar con alimentos típicos del país hispanohablante.

Pero los protagonistas no han sido los platos sino los propios concursantes que han tenido un duro conflicto. Todos mientras dura la emisión del programa, viven en una casa juntos, estilo Gran Hermano, y durante la convivencia surgen roces. Esta vez ha sido fruto de una broma que no ha salido muy bien.

Merce presentaba su plato a los jueces y mientras lo probaban, en referencia a los sabores mexicanos que se caracterizan por el picante decía, ‘’te aseguro que pica menos que una sopa que me pusieron a mí el otro día".

Esa supuesta sopa, Camino, la había elaborado, no para Merce sino para Laura, sin embargo acabó en manos de la persona equivocada, algo que no le ha sentado muy bien a la aspirante, "había otra persona más que era la que se estaba riendo encima y se ha estado riendo todo el fin de semana a carcajadas", ha comentado Merce refiriéndose a Luca.

Pepe les ha advertido que tenga cuidado con esas cosas, ya que puede ocasionar problemas graves en caso de ser intolerante algún alimento, a lo que Camino ha contestado que se disculparon pero Merce no aceptó sus disculpas, a lo Luca añadía, "tengo 18 años y es normal que estas bromas que son tonterías me hagan risa. Merce yo creo que ahora se piensa que, después de la pimienta, todas las caras o las actitudes que tengo ya van hacia ella. Pues no... Si mi presencia no la aguantas, es problema tuyo, no mío". Un conflicto de la casa que se ha trasladado a los fogones también.