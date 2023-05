Supervivientes es un reality que no deja indiferente a nadie y esta edición de supervivientes está dejando momentos que quedarán para la historia del concurso. Además de todo el contenido que generan por sí solos los concursantes, la dirección del programa siempre está pensando cómo generar más polémica o avivar diferentes historias a lo largo de su emisión.

Este pasado domingo durante el Debate, aprovechando el enfrentamiento entre Asraf Beno y los primos de su pareja, Manuel Cortés y Alma Bollo, la organización ha enviado a Raquel Bollo para visitar a sus hijos junto a su padre. Pese a que no ha podido ver a sus hijos, Raquel ha sido una de las protagonistas durante la emisión del programa. El enfrentamiento que sus hijos tienen con la pareja de su prima Isa Pantoja, está siendo uno de los conflictos más importantes de la edición.

Raquel e Isa ya han protagonizado algún desencuentro en plató por defender sus respectivos intereses. Ahora le tocaba a Raquel enviarle un mensaje a Asraf, "esto es una experiencia dura y a la vez maravillosa, disfruta el momento. La vida en los Cayos es un regalo, pero no olvides que a veces los mejores regalos son compartidos”, un mensaje que han desconcertado a un Asraf que ha comentado que cree que lo que pretende es que cesen los enfrentamientos con sus hijos, "he intentado llevarme lo mejor posible, pero lo que pase aquí se quedará aquí. Los comparto con Adara y con Jonan que son con los que me llevo bien, mejor estar con gente que te escucha y te entiende, que forzar una cosa que no va a ir a nada. Pero bueno, gracias por el mensaje Raquel. Nos vemos fuera”, ha respondido el modelo. Con quien sí ha podido verse ha sido con el abuelo de Manuel Cortés y Alma Bollo, el cual le ha pedido que firmen la paz, que la familia está sufriendo y que a sus nietos le diría lo mismo.

Bronca entre Manuel y Asraf

Antes de comenzar la emisión ambos, Manuel y Asraf, han vuelto a tener una acalorada bronca por el reparto de comida. Asraf dijo no fiarse de Alma y de su reparto y su hermano salió en su defensa, "lo que yo no sé es cómo se fían de ti mi familia. Eres un falso, un sibilino y un personaje, todas las personas quieren que reparta mi hermana y será por algo, déjanos tranquilos y haz tu concurso. Yo no soy tu familia ni quiero serlo. Pena me da que estés con familia mía". Unas palabras que no han gustado a Isa Pantoja que se encontraba en plató y que ha respondido a las acusaciones que su primo ha hecho sobre su relación, "este señor es conocido por acostarse con mi prima", es la frase por la que hermana de Kiko Rivera se ha mostrado muy decepcionada con el cantante: "Es lamentable que venga de él, la gente no se acuesta con una persona y punto, la gente se enamora y llevo con él 5 años. No estoy dispuesta a que gente de mi familia me utilice a mí para hacer daño a mi pareja, no lo entiendo de una persona que supuestamente me quiere".