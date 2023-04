El pasado jueves, Miriam fue una de las personas más felices en el plató de 'Supervivientes'. La hija de Ginés Corregüela no pudo ocultar su enorme felicidad cuando el presentador, Jorge Javier Vázquez anunciaba la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín, la pareja de su padre y a la cual Miriam no soporta.

Al día siguiente, Miriam se sentaba en el ‘Deluxe’ para enfrentarse a Conchita y su polígrafo. Durante el mismo ha hablado de todos los temas en relación con su familia y sobre la actuación de su padre en Supervivientes y, una vez más, sus respuestas no han dejado indiferente a nadie, ya que, la joven no tiene problema en decir lo que piensa en todo momento.

Una de las declaraciones más sorprendentes ha sido cuando le han preguntado por el concurso que estaba realizando su padre, ‘’me avergüenzo de él. Se ha cargado su concurso él solo con sus actitudes’’, declarando incluso que prefiere que lo echen.

Pese a la sinceridad de Miriam, el polígrafo ha detectado que mentía cuando le han preguntado si tratará de convencer a su padre para que deje a Yaiza Martín. Aunque inicialmente dijo no importarle lo que haga su padre, finalmente confesó que le gustaría que eso ocurriera. Además declaró que lo que le preocupa es su familia, en la cual ya no incluye a su padre, ‘’mi familia está sufriendo por cómo nos está dejando’’. También cree que Yaiza dejará a su padre ahora que es famosa que era lo que buscaba.

Por último, ha sido preguntada por si invitará a su padre a su boda, se casa en agosto, ‘’a mi boda en agosto, tengo que hablar con él para ver si vendrá o no. Me tiene que pedir perdón por haber ido a Honduras y dejarme como un trapo como me ha dejado’’. Y es que Ginés, llevó muy mal cuando se enteró de la condición sexual de su hija, ‘’al principio lo llevó muy mal pero desde que conocí a la persona que tengo a mi lado, él cambió radicalmente. Yo creo que no le gustaba que le dijeran en el pueblo que su hija era lesbiana’’, confesaba Miriam.