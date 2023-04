Eurovisión es uno de los eventos que mejor registro de audiencia dejan en Televisión Española. Por tanto, hace un mes su presidenta interina, Elena Sánchez, anunció en el senado que la cadena volvería a emitir tanto las semifinales como la gran final en su canal principal, La 1.

Algo que el pasado jueves, durante un evento organizado en los Cines Callao de Madrid por parte de RTVE para despedir a la representante española, Tony Aguilar y Julia Paloma, encargados de comentar las galas del evento confirmaron, ‘’Hay que dejar claro que un año más, gracias a TVE, estaremos en La 1’’. Lo chocante para los eurofans ocurrió horas después cuando la cadena anunciaba que había habido un cambio de planes y a la comentarista le tocaba borrar un tweet para modificar que no sería por La 1, sino por RTVE sin especificar cadena.

Y es que parece ser, que TVE habría decidido relegar la semifinal del 9 de mayo a su segunda cadena, La 2, para no modificar su parrilla y mantener a ‘MasterChef’ en el horario de prime time. Por el contrario, la semifinal del día 11 de mayo si será emitida por la La 1, al igual que hará con la gran final el sábado 13 de mayo, debido a que en la segunda semifinal será en la que España puede votar y en la que se emitirá un fragmento de la actuación de nuestra representante, Blanca Paloma, además de que los jueves TVE no cuenta con una buena parrilla en prime time y no por lo tanto a diferencia de los martes no habría que modificar horarios.

Datos Eurovisión 2022

El pasado año La 1 retransmitió ambas semifinales. Una gran decisión que reportó un 9.2% y 1.245.000 espectadores en la primera semifinal y un 11% y 1.491.000 espectadores en la segunda. Datos que se esperan alcanzar durante este nuevo año.