Tras la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín por sus insultos a Asraf Bueno, los supervivientes de Hondura se han enfrentado a nuevas nominaciones después de que Adara Molinero y Ginés Corregüela ganaran la prueba de líderes. Los nuevos nominados de Supervivientes son Alma Bollo, Asraf Bueno, Diego Pérez y... Jonan Wiergo, el influencer cuya pareja actual es Christian Tomas, natural de Pozuelo de Tábara.

Desde el pueblo tabarés ya están volcados en intentar salvar de nuevo al joven, uno de los favoritos del público y que se enfrenta por segunda vez a una nominación: "¡Tenemos que conseguir salvarlo otra vez!", dice su suegra desde Pozuelo.

La visita del zamorano Chris, en la mente

La nominación llega días después del encuentro más emocionante de Jonan en Honduras: la visita de su novio el pasado 23 de abril.

"Jonan, crees en la magia?". Con esta pregunta de Laura Madrueño el superviviente Jonan Wiergo empezó aquel programa. "¡Pues vamos a hacer magia", le dijo la presentadora desde Honduras, preparando a los espectadores para el reencuentro más tierno del domingo: el de Jonan con su novio, el zamorano Chris. Al grito de "creo en las hadas" salió una silueta de cartón que, poco después, se convirtió en su pareja de carne y hueso: "Pero cómo es guapo, coño", dijo una y otra vez sin dejar de besar, abrazar y mirar al zamorano de Pozuelo de Tábara.

Dulceida, su gran apoyo

Si te decimos Aida Domènech i Pascual tal vez no sabes a quién nos estamos refiriendo pero si escuchas "Dulceida" es más que probable que, al menos, hayas oído hablar de ella... si es que no la sigues ya. Se trata de una influencer y bloguera con más de 3,3 millones de seguidores en Instagram que cada programa de Supervivientes disfruta de manera especial del concurso: la celebridad es íntima amiga de ambos y en más de una ocasión ya ha mostrado su apoyo público por Wiergo. De igual modo, no ha dudado en compartir con sus seguidores de Instagram "la emoción" que le produjo el reencuentro en Honduras: "Voy a llorar", decía minutos antes de la gala. Y, en efecto, así lo corroboró durante el abrazo: "Llorando, por supuesto":