'Supervivientes 2023' encara su recta final. Tras la unificación de las islas el pasado jueves, los concursantes cada vez se ven más cerca de poder alzarse con el premio, es por ello que las tensiones son cada vez más intensas. Además, la separación en dos grupos, Adara, Asraf y Bosco por un lado y el resto por otro hace que cualquier roce haga estallar a los concursantes.

Esta vez ha sido Adara. Durante el programa de ayer, cinco concursantes habían ganado una recompensa, un plato de tortilla con pan para cada uno con diferentes raciones, la dificultad se encontraba en que todos debían ponerse de acuerdo o nadie comería. Adara era señalada por Bosco, Yaiza y Diego para comerse el trozo de tortilla más pequeño alegando que no estaba haciendo ninguna labor en el concurso. A lo que la madrileña se negaba rotundamente, "no es justo, no estoy de acuerdo. No hay más que ver su cuerpo y el mío, estoy en las reservas, no me quedan", se lamentaba Adara. Algo que Yaiza se tomaba como una crítica a su físico. Adara se negaba finalmente y todos volvían sin su recompensa.

La trifulca ha continuado por separado, Adara se desahogaba con su compañero Asraf, "no es tanto como el trozo de la tortilla, es que me echen por tierra mi trabajo. Yo pesco, hago supervivencia. Yo valgo como superviviente y no voy a dejar que me minen", y Yaiza hacía lo propio con su grupo, ‘’Como vuelva a decir algo del físico... lo que está es envidiosa. Está en un resort y dice encima que hace cosas, cuando no la he visto hacer nada en las semanas que llevo aquí". Tras calmarse los ánimos Adara se ofrecía a cocinar pero sus compañeros no la dejaban hasta que Alma intervenía para mediar y permitir a la madrileña cocinar, aunque no sin discutir con Asraf antes.