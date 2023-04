El programa de MasterChef no cesa en dejarnos momentos impactantes cada lunes durante su emisión. Y tras las palabras de Jesus Castro, sobre el programa el cual decía ser un ''gran hermano pero con cacerolas'' se producía un nuevo encontronazo. Tras una fuerte discusión con otra de sus compañeras, Larraitz, hace unas semanas, Fray Marcos le ha dedicado unas palabras a otro compañero, Jeremy, las cuales le han vuelto a poner en el ojo del huracán.

Durante la primera prueba de la noche, el sacerdote presentaba muy seguro de sí mismo su plato, un tallín. Pepe Rodríguez trataba de calmarle los aires, "ahora ya solo queda que esté bueno, porque como no lo esté...". A lo que Fray Marcos contestaba afirmando que en caso de no estarlo e ir a la prueba de eliminación era otra forma de seguir su aprendizaje, una frase que molestó a Jeremy, el cual afirmó "las típicas frases motivacionales de no sabía qué ponerme y me puse contento me ponen muy nervioso. Pero no pasa nada, cada uno dice lo que quiere". Ante estas palabras el sacerdote no se iba a quedar callado y arremetió contra su compañero, ‘’a veces no sanamos esa historia y es muy importante sanar el proceso y la vida para no caer siempre en lo mismo, porque si no te conviertes en un amargado y amargas la vida a los demás. Sin ninguna alusión personal’’.

Jeremy se convertía ayer en el nuevo expulsado del programa y en los totales hablaba de lo sucedido "a mí, que una persona que no me conoce, que me diga que estoy amargado porque no he superado mis traumas... Pero quién se cree. Lo siento mucho, pero si nadie le soporta, será por algo". Además, se iba afirmando sentir pena por marcharse y no poder ver cuando eliminasen a Fray Marcos y Francesc.