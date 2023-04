Se confirma que uno de los programas más exitosos de la televisión española tendrá una nueva edición. Los derechos de ‘Operación Triunfo’ han sido adquiridos por Amazon Prime Video, la plataforma de contenidos vía streaming más vista en Estados Unidos. Y es que, la empresa ha conseguido desbancar a Netflix como la plataforma más vista durante lo que va de año.

El programa podría volver a emitirse para finales de este año, 2023, y principios del siguiente, 2024. Además, traerá varias novedades como un canal 24 horas que permitirá a los fans del programa no perderse nada de lo que ocurra en la casa y galas en directo, donde Twitch, propiedad de Amazon, puede tener un papel importante. Aún no se sabe la fecha en la que iniciarán los castings para acceder al concurso, pero no tardará en ser anunciada.

Prime Video no ha sido la única interesada en hacerse con los derechos del famoso concurso. Netflix y Movistar Plus+ también han pujado por hacerse con el programa. En el caso de Netflix su director de Entretenimiento, Álvaro Díaz, comentó abiertamente el interés en el formato, el pasado mes de septiembre.

Ante esta increíble noticia los fans del programa no han dudado de expresar su alegría a través de las redes sociales consiguiendo hacer tendencia el nombre del programa.

va a volver operación triunfo (y el delirio colectivo) pic.twitter.com/yKYWLePA90 — adrián (@howadri) 19 de abril de 2023

