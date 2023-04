La influencer Laura Escanes explota contra 'Sálvame' tras difundir unas imágenes íntimas en las que se le ve la ropa interior. El programa del corazón emitió unas imágenes en las que la influencer participaba en una grabación, algo que ha tenido una reacción directa por parte de la ex de Risto Mejide.

"Señores directores de Sálvame, presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia", así de contundente empezaba la creadora de contenido su alegato.

"Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas" señala a través de redes.

No queda ahí , ya que sigue "por lo repugnante que es que, posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una buena idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención? Poco mas a comentar. Dais asco"

También acusa a la cadena ya que, "luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas", termina sentenciando.