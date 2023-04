Con mucha ilusión por encontrar el amor pero, sobre todo, por conocer a Carlos Sobera, llegaba Rafael a First Dates. Pero, para sorpresa del mallorquín, Sobera se había ausentado ese día y la que le recibió a las puertas del restaurante de Cuatro fue Elsa Anka. La presentadora española, sustituía a Carlos durante el programa de ayer. "Estoy bien, pero tenía unas grandes expectativas por ver a Carlos, pero tú estás estupendamente, eres un encanto", le decía Rafael al verla, ‘’te lo agradezco, me habías dejado un poco triste’’, le reconocía la catalana.

Rafael se presentaba como un aventurero, había estado viviendo 10 años solo en diferentes lugares del planeta. Su cita fue Marta, una monitora infantil que reconocía, ‘’soy el ejemplo de que las apariencias engañan porque siempre se piensan que soy muy borde y que voy de dura. Pero luego me conocen y cambian de opinión". Durante la cita, hablaron de todo tipo de temas pero no llegaron a conectar como esperban. Así que como dice el dicho, ‘lo que mal empieza mal acaba’, y Marta, que fue la primera en ser preguntada decidió no tener una segunda cita, ‘’seguramente me sacaría de quicio y me pondría de los nervios", confesaba. Por otra parte, el mallorquín estuvo de acuerdo con la oscense en que no tenían mucho en común y decidieron marchar por separado.