El programa más famosos de citas de la televisión española está de celebración. Se cumplen siete años de su estreno en antena y para celebrarlo los productores han elaborado un encuentro con periodistas.

Durante dicho encuentro Carlos Sobera ha hablado sobre varios temas interesantes acerca del programa. Inicialmente Sobera y el equipo han querido hablar sobre las cifras que dejan estos años en antena del programa, ‘’9 bebés, 8 bodas, 30 compromisos, 17.000 solteros y más de 8.300 citas’’, confirmaban desde la dirección del programa. Además, desvelaban que uno de los grandes secretos del éxito del programa es el casting, ‘’dice la leyenda que todo es un montaje, pero no es así. Mucha gente no acaba de aceptar la realidad que le rodea y necesita buscar una excusa para no aceptarlo. La gente que viene es así, aunque no guste. Esta es la España que tenemos y no es mala", comentaba el presentador.

Sobera también se ha pronunciado sobre uno de los temas más controvertidos, el sueldo de los presentadores de televisión. Un tema que además se ha vuelto viral durante la semana debido a la publicación de los sueldos de los presentadores de RTVE. El vasco no ha querido dar una cifra exacta pero ha dicho, "cobro mucho, unas cantidades inimaginables. Ahora bien, me cuesta mucho trabajo". El presentador no ha querido dar cifras concretas pero tras 31 programas de máxima audiencia a sus espaldas prefiere dejarlo al libre pensamiento de la audiencia.