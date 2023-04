En el programa de “First Dates” muchas veces las citas no salen como uno quiere. Maite, de hecho, no esperaba un Brad Pritt, pero cuando escuchó y vio a su pretendiente supo que nunca tendría nada con él.

Tanto es así que Maite decidió no esperar al momento final y salió corriendo realmente “aterrada”.

“No es mi tipo de hombre, bajito. El tipo de pelo pintado, tampoco, debería ser más natural. Ni hablando, abre la boca y peor”, declaró Maite.

Vamos, un cúmulo de rechazos por más que Francisco, su compañero, intentaba enamorarla hablando de sus aficionados y sus gustos. Francisco, al darse cuenta al fin que Maite no quería nada con él, le propuso algo que Maite no aceptó y terminó por irritarla aún más.

La propuesta fue que lo rechazara fuera de las cámaras. Maite, al comprobar que le pedía que mintiera, tuvo claro que no quería seguir cenando con él y se marchó antes de terminar la cena. "No voy a mentir por ti", declaró antes de marchar y dejar terminar solo la cena a Francisco.

Un soltero ataca a Madrid por su "promiscuidad" con duro varapalo de su cita: "Intuyo que no lo eres"

En 'First Dates' muchas veces las citas no son las que uno espera y acaban siendo un intercambio de descalificativos, esta vez Madrid ha sido la más perjudicada al término de la cita. Pedro y Alejandro venían al restaurante de 'First Dates' con el objetivo de encontrar un chico con las ideas claras, a pesar de algunos comentarios surgidos durante la cena.