La vida de Ana Obregón ha dado un giro importante desde que hace unas semanas presentara a su nieta, concebida por un vientre de alquiler en Estado Unidos usando el semen de su difunto hijo Aless Lequio, fallecido en 2020 por un cáncer. La actriz se ha convertido en tema candente del momento, generando un intenso debate en redes sociales.

A la espera de poder volver a España con Ana Sandra, la actriz presume de nieta en redes sociales. "Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras. Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija , mi Aless. Ojalá siguieras aquí con nosotras . Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir , ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija", asegura la actriz.

"Y a ti , mi Anita, te cuidaré y te protegeré , nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos , de tus 11 tíos , de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte , feliz, generosa , solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir", asegura.

"Se nota que vienen elecciones"

La actriz ha vuelto a contestar a todas las críticas que está recibiendo tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra por gestación subrogada. Beatriz Cortázar desveló este martes en 'El programa de AR' la conversación que tuvo con la presentadora, en la que le preguntó por este tema: "Me dice lo siguiente: tanto los abogados americanos como los de España le aseguran que no tiene problema".

"En el fondo me da igual el nombre que le pongan: adopción, subrogación... Todo eso me da igual. Todo esto es burocracia y papeles", aseguró la periodista.

Cortázar también contó que lo único que le importa a Obregón es "estar bien emocionalmente para darle a la niña todo el amor": "Ni jueces ni juristas ni nadie me va a desestabilizar porque este bebé me necesita".

Por si fuese poco su contestación, Ana Obregón echó más leña al fuego en plena polémica, dando a entender que este debate tiene que ver mucho con la política: "Cómo se nota que vienen elecciones y hay que hacer mucho ruido y crear cortinas de humo".

"Es más, si aquí esto me va a generar muchos problemas, mi hija es americana, me da igual, como si no la tengo que inscribir. Tiene pasaporte americano y no me van a crear una situación inviolable", sentenció la periodista sobre la conversación que tuvo con la actriz y presentadora.