La 1 emitió anoche una nueva entrega de 'Masterchef'. El talent show de cocina, reubicado en el prime time del domingo tras quedarse sin hueco el pasado martes por la Copa del Rey, expulsó a Carlota y mostró el enfrentamiento entre dos de sus aspirantes.

Fueron los propios jueces quienes decidieron agitar los ánimos de los concursantes antes de la prueba de exteriores. "¿Qué tal te llevas con Fray Marcos?", le preguntó Samantha Vallejo-Nágera a Luca, que respondió de esta forma: "No me llevo ni bien ni mal, la verdad. Me da más igual que interés, no me transmite nada, para mí es como el aire".

Tras escuchar las palabras del tiktoker, el aludido tomó el turno de palabra para responder de forma contundente: "Creo que tiene que haber un margen de tolerancia y de respeto. Puede haber diferencias, pero por ejemplo, que en la cocina digas que los cristianos te hacen mucha gracia...". "Puedo aguantar todo porque he convivido en comunidad con frailes de diferentes carácteres y pasa de todo...", dejó caer.

Fue entonces cuando Larraitz se apresuró a explicar lo que realmente había sucedido: "Lo que está diciendo fue una conversación que yo tenía con Jorge Juan. Si él está presente y se da por aludido, no es problema mío. Estaba hablando con un compañero con el que tengo confianza sobre un tema".

"Dije, qué graciosos los cristianos que solo os acordáis de Dios cuando estáis mal o cuando vais a morir", comentó la de Barakaldo, visiblemente molesta por la actitud del fraile. Pero además, puso en duda que esa sea realmente su profesión: "No sé para qué se mete, considero que no hace cosas coherentes con el oficio que tiene supuestamente, porque ya no sé si lo tiene o no".

En unos totales a cámara, Larraitz fue más allá e insistió en que la profesión de Fray Marcos podría ser otra: "Digo totalmente en serio que creo que es un actor". "Yo no creo ni en la Iglesia ni en Dios, pero él que cree, lo está dejando por los suelos", zanjó.