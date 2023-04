'First Dates' muchas veces no da en el clavo buscando las medias naranjas de los solteros que visitan el restaurante, este ha sido el caso de Laurato que no consiguió pasar la difícil prueba que tenía por delante para poder conocer a su cita. Las madres son una parte fundamental de la familia y 'First Dates' lo ha dejado muy claro con un encuentro a tres en el restaurante.

La madre de Lucía acudía junto a su hija para revisar el soltero que el programa tenía preparado sirviendo de filtro. El 'dating show' le presentó a Laurato que se llevó un rechazo total por parte de la madre que no le consideraron los suficiente malote como para ellas: "Mi hija se lo come en dos minutos", advirtió al programa: "Le gustan malotes, más mayores, que tengan carácter". La cita, sin embargo, siguió su flujo a pesar de que no fuese ese "chico malo" que andaba buscando: "A mí me gusta el típico tío de gimnasio, macho, fuerte... Este muchacho me encanta, pero lo tendría de mejor amigo", aseguró fuera de cámaras. El programa quiso dar una última oportunidad a Lautaro proponiendo un baile que avergonzó severamente a ambas. La decisión final estaba clara, aunque Lucía quiso dejárselo bien claro a su cita: "No soy mujer para ti. No soy el prototipo de mujer que te podría interesar. Yo soy más bandida, más loca" rechazando tener una segunda cita con el argentino quien consideró: "El típico bebé que tenemos que cuidar".