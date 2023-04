La aventura de Gema Aldón en 'Supervivientes' llegaba a su fin este jueves de la peor manera posible. Días después de hacerse daño en el codo durante la prueba de líder, y tras hacerle las pruebas médicas pertinentes, la hija de Ana María Aldón se veía obligada a abandonar el reality para tratar su lesión -una fisura agravada con una infección en España.

"Me da mucha pena porque tenía muchas ganas de seguir. Era un programa que me encantaba desde siempre, en el que estuvo mi madre, pero me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aun cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí" confesaba la joven cuando Jorge Javier Vázquez le comunicaba que el concurso había terminado para ella por motivos de salud.

Este martes, a primera hora de la mañana, Gema ha llegado a España para ponerse en manos de los médicos y recuperarse cuanto antes de su lesión. Con el brazo en cabestrillo y una tristeza imposible de ocultar, la enemiga pública número una de Gloria Camila, ha recorrido la terminal del aeropuerto de Madrid cabizbaja y en silencio, sin aclarar cómo se encuentra ni si tiene esperanzas de volver en un futuro.

Junto a ella también han aterrizado en la capital de España, Isabel y Miriam, la exmujer y la hija de Ginés Corregüela después de darle una sorpresa con su visita al 'rey de los bocadillos' en Honduras