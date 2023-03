Kiko Matamoros y Marta López Álamo han hablado esta semana sobre su economía. En 'Amar para vivir', el videopodcast que protagonizan en Mtmad, la pareja habló sobre su alto nivel de vida a pesar de la deuda que tiene el colaborador de 'Sálvame' con Hacienda. "No escatimo en gastos y nos gusta irnos de vez en cuando a cenar a un tres estrellas Michelin", admitió Matamoros.

El tertuliano, que le debe "unos 600.000 euros" a Hacienda, explicó ayer en Telecinco cómo puede permitirse ciertos caprichos: "Yo tengo cuatro nóminas y me retienen, más o menos, dependiendo de las cantidades o incluso de los horarios con cada empresa para la que trabajo, una cantidad equis. Si a mí me queda una media de 2.500 por nómina, me juntaría con 10.000 euros al mes. Más otros 10.000 que puede aportar mi pareja, ya son 20.000 para dos".

"Salimos a cenar o a comer tres o cuatro días a la semana, pero no vamos todos los días a un tres estrellas Michelín", aclaró el empresario, que también quiso justificar a su novia por las sorprendentes declaraciones que dejó en el videopodcast. Marta aseguró que su economía está "dentro de la media" española o "un poquito" por encima, mientras que Matamoros aseguró que "muchísimo más". "Hay un 90% de españoles en condiciones económicas y profesionales peores que las tuyas", le dijo.

Ayer en 'Sálvame', Matamoros aclaró que la modelo quería decir "que vivimos más o menos por encima de la media". "Hay que ser medianamente honesto y no se engaña a nadie", apuntó antes de recibir un corte de Adela González: "Con esas cifras que has dicho, bastante por encima de la media española".

Fue entonces cuando el colaborador admitió que puede ganar "lo mismo que un ministro a pesar de los embargos y las retenciones". "Unos 8.000 euros con dietas al mes", detalló Matamoros en el espacio vespertino.