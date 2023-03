Almudena Cid ha vuelto como invitada de 'Pasapalabra'. La exgimnasta olímpica se emocionó en su regreso al concurso cultural de Antena 3 después de que se diese a conocer su ruptura con Christian Gálvez, anterior presentador del formato en Telecinco: "Algo muy importante para mí es recuperar espacios, lugares, momentos que para ti eran importantes".

"Por ejemplo, tomar el café en esa cafetería que para ti era importante en tu día a día y también volver a 'Pasapalabra'", aseguró la actriz visiblemente emocionada, recibiendo el abrazo y unas bonitas palabras de Roberto Leal: "Esta es tu familia. ¡Bienvenida!".

Además de este emocionante momento, Cid también habló de 'Caminar sin punteras', su nuevo libro para todos los públicos, que tiene un significado muy especial para ella: "Es importante porque habla de mi reconstrucción".

"Cuando la vida te para, las herramientas que tenía, y no sabía que estaba ahí, y que tienen que ver con mi etapa deportiva. Lo que aprendí de los aparatos de gimnasia rítmica es que La cinta tiene que estar en constante movimiento y para mí no parar en un momento de parálisis completa emocional me ayudó un montón", dijo Almudena, explicando la metáfora del maillot y de "las punteras que dan título al libro": "Que es caminar sin protección creando mis propias durezas".