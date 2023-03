Ainhoa Cantalapiedra ha valorado su participación en la pasada edición de 'Supervivientes', reality del que no parece guardar un buen recuerdo. En una entrevista para 'Querido Hater', el podcast que presenta Malbert en Podimo, la cantante ha hablado alto y claro sobre su paso por el programa y la tensa relación que mantuvo con algunos de sus compañeros.

"Sabía que me metía en rollo Telecinco, pero no sabía hasta qué punto", confiesa Ainhoa en su conversación con el influencer: "Me di cuenta de que hay otro tipo de personas que hacen otras cosas. Bullying, o meterse a insultar a la peña porque se dedican a eso. Yo no lo entendía, porque yo no hago eso".

La ganadora de 'Operación Triunfo 2' no se corta a la hora de dar nombres y señala directamente a Kiko Matamoros y Marta Peñate: "Se dedican a ir a los platós a dar caña a la gente. Yo no lo entendía. Cuando llegué allí lo vi, lo sentí y lo sufrí".

No obstante, prefirió "no entrar" en esa dinámica. "Quizá esa fue la cagada. Me metí en un programa en el que se busca eso y yo no lo quería hacer". Por si fuera poco, asegura que lo más peligroso de la isla "no son los bichos de cuatro patas, sino los bichos de dos".

"En mi vida normal no discuto, yo hablo las cosas. No hay que llegar a insultarse, no hay necesidad", apunta Ainhoa en la entrevista, donde también recalca que su forma de ser y afrontar los problemas le impidieron llegar más lejos en el concurso: "Yo, en parte, salí por eso".

"La gente no quiere ver Telecinco para ver buen rollo, quiere ver mierdecillas, mierdezotas y mierdotas", llega a decir sobre la cadena en la que también ha aparecido en los últimos meses como concursante del 'Mediafest Night Fever'.