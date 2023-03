'Brigada Tech' llega esta noche a La 1 de TVE. La cadena pública estrena esta noche en pleno horario de máxima audiencia (22:15 horas) el programa de divulgación y entretenimiento presentado por Luján Argüelles, que pretende ayudar a la audiencia a reducir, de una manera amena, la brecha digital existente en diferentes sectores de la sociedad española.

Charo, Victoria y Pilar son las tres ciberabuelas que se encargarán de hacer diferentes reportajes con el objetivo de adquirir conocimientos y destrezas digitales, con la ayuda de Sensillo con S, Ricky García, Lalachus, PabloGShow, Álex Chía y Gersanc, los seis conocidos creadores de contenido en internet y redes sociales que ejercen de mentores digitales.

La presentadora asturiana habla con Yotele para aportar las principales claves de su nuevo programa de servicio público que produce Señor Mono ('En el nombre de ellas') y se ha convertido en una importante apuesta de la cadena pública en la noche de los viernes.

Para los que todavía no tengan claro qué es 'Brigada Tech', ¿Cómo definirías el programa?

Es un espacio donde despertar las oportunidades, aprender e interiorizar las opciones de futuro y en el que descubrir que somos grandes como país en temas de tecnología. Somos respetados en el mundo entero por la actividad de pymes y tenemos emprendedores que están haciendo cosas muy grandes. En el programa nos comprometernos con nuestros mayores para que nos se queden fuera y apartados de la corriente por la que va el mundo.

¿Por qué crees que es necesario un espacio como este en la televisión pública?

No podemos tener el mismo problema con la formación digital que tuvimos en mi generación con los idiomas, por ejemplo. Recuerdo que cuando era niña había un programa para hablar inglés que se emitía en La 2. Estuvo mucho tiempo en parrilla pero no se emitía en un lugar preferente y lo veía muy poca gente, nadie lo consideraba importante. Y era exactamente lo que necesitábamos en aquel momento los niños para tener más herramientas con las que transitar por un futuro en el que el idioma iba a ser crucial. Ahora, en la televisión pública nos proponemos reducir la brecha digital y lo haremos desde el horario de máxima audiencia, en la mejor ventana, para que nos vea la mayor cantidad de gente posible. Tenemos que ser conscientes como sociedad de la importancia de formarnos en lo que está y estará en el futuro de la humanidad.

¿Cómo nace este proyecto? ¿Es una idea tuya?

Es una idea de un grupo de profesionales que entendimos que había que desarrollar un proyecto que pudiera atraer a la gente y despertarle interés hacia lo que es importante. La digitalización de nuestro país es crucial.

¿Cómo ha sido el proceso de creación?

Muy bonito lo primero. Es precioso crear un formato y parir nuevas ideas. Y es más bonito aún cuando todo el equipo creativo está concentrado en un propósito.

El programa presenta a tres ciberabuelas como las protagonistas del programa, algo insólito en televisión...

Desde Chanquete no vemos personas senior como protagonistas de un programa de televisión. Creo que no solo se lo merecen por todo lo que han hecho por este país y por nosotros, sino que además es nuestra responsabilidad social no dejarles fuera y desconectados de las bondades y oportunidades del universo digital. No obstante, se trata de un espacio transgeneracional, que puede interesar tanto a la gente mayor como a la más joven...

Y diría más: los jóvenes son vectores fundamentales de esta transformación. Necesitamos que se comprometan y sean conscientes de lo mucho que pueden ayudar a la sociedad española y al futuro del país formando parte de este movimiento digital que está viviendo el mundo.

¿Cuál es el papel de los mentores digitales?

Acompañar a nuestras abuelas y descubrir, arropar, explicar, dar luz y potenciar con ellas el poder de las herramientas digitales para que nadie se quede fuera. Tenemos a Lalachus, Sensillo con S, Gersanc, Ricky García, PabloGShow y Álex Chía, seis grandes creadores de contenido, tanto en redes sociales como en el entorno digital y televisivo, que son pioneros en comunicación digital y arrastran a millones de seguidores en sus respectivos soportes.

En cada programa tendrás un invitado famoso que tendrá que demostrar sus destrezas digitales. ¿Cuál de todos los que has tenido hasta ahora crees que es el que más necesita ver el programa para mejorar sus conocimientos?

Todos han contribuido y ayudado en el camino. Y todos se declaran desconocedores e interesados por lo que es una realidad. Así que todos estamos en la misma experiencia enriquecedora y fascinante de superar un reto que, estoy segura, solo nos traerá avance y superación. TVE ha redoblado la apuesta por 'Brigada Tech' y se emitirá en La 1 los viernes por la noche, además de en el acceso a la sobremesa de los domingos.

Estoy muy agradecida a TVE por entender que hablamos de algo lo suficientemente importante como para que tenga una visibilidad notoria. Este programa es puro servicio público y tenemos el privilegio de tener un grandísimo escaparate para llegar a mucha gente.

Con 'A quién le gusta mi follower' te metiste por primera vez en la parte creativa de tus programas y vuelves a hacer lo mismo con 'Brigada Tech'. ¿Quieres en el futuro participar en todo el proceso de tus programas?

Voy a trabajar porque sea así. Quiero centrarme en buscar contenidos y formatos que supongan crecimiento profesional en diferentes líneas y temáticas.