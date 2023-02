Ana Rosa Quintana le dedicó una peculiar felicitación a Pedro Sánchez en el arranque de la entrega de este martes de 'AR' con motivo de su "no cumpleaños" (29 de febrero). La presentadora no olvidó esta fecha destacada para empezar su editorial, que volvía a tener un tono crítico hacía él: "El presidente nació en año bisiesto y, aunque no hay este día este año, ha recibido un regalo de Vox en forma de moción de censura, que es un viaje a ninguna parte".

Después de hablar del 'Tito Berni' y la trama del caso Mediador, la periodista calificó como "boomerang" la moción de censura que Vox había registrado contra Pedro Sánchez en el Congreso: "Una moción que el Gobierno ha convertido una arma reversible contra la oposición". "Moncloa intentará que la moción se aproxime a las elecciones de mayo camuflar el caso 'Tito Berni' y los fallos de la ley del 'Solo sí es sí'. Con una iniciativa que no va a ningún lado, van a intentar ningunear a Vox y fulminar al PP por abstenerse. Dos por el precio de uno", aseguró Ana Rosa en esta parte de su editorial. Además de este tema, la presentadora también trató la entrevista que Pedro Sánchez había concedido a Pedro Piqueras, centrando especialmente su crítica con cierta ironía en sus declaraciones sobre ley del 'solo sí es sí': "El Consejo General del Poder Judicial señala que esta 'buenísima' ley, en cinco meses, ha beneficiado a 646 violadores y ha dejado en libertad a 65". "Pero no pongamos el foco en los 662 beneficiados, hagámoslo en las 646 perjudicadas. Se llama revictimización. Víctimas por partida doble. De sus agresores y de una ley del Gobierno. Eso sí que se merece una moción de censura", sentenció Ana Rosa.