Para celebrar el 72 cumpleaños de Isabel Preysler (quizá 73 según algunos investigadores) Emma García, la presentadora de ‘Fiesta’ (Tele 5) acaba de pedirle a su redactora Silvia que le entregue en nombre del programa una bandeja con 72 croquetas. La redactora se ha personado en la mansión de la Preysler y un mayordomo ha recepcionado las croquetas.

Es interesante que hayan elegido croquetas para este aniversario. Les ha salido una metáfora sin querer. Porque este imperio, Mediaset España, se está quedando sin croquetas. Ha trascendido que el nuevo hombre fuerte que la familia Berlusconi ha mandado a Madrid para intentar reflotar la cadena, el siciliano Alessandro Salem, ha ordenado que no se contrate más, ni se emitan imágenes, ni se hagan comentarios ni cotilleos, sobre una larga lista de famosos. Son muchos los vetados: Rociíto Carrasco, Rosario Flores, Antonio David, Olga Moreno, Fidel Albiac, también Ortega Cano, Gloria Camila, Rosa Benito, Amador Mohedano y hasta Kiko Rivera ‘Paquirrín’ también. Es una medida sorprendente. Todas estas criaturas eran las croquetas que esta misma cadena inventó y nos las ha dado de comer en sus programas como menú o rancho único durante más de 30 años. Las cocinas del interior de Tele 5 han estado décadas preparando la masa de todo este personal, rebozándola luego, y sirviéndola finalmente al público con un único estilo de cocción: la freidora en aceite hirviendo. Ahora, con esta prohibición de la croqueta, se plantea una situación tremenda. Todo este personal al que Tele 5 había proporcionado un ‘modus vivendi’ –les rustían sus carnes y vísceras pero obtenían contratos suculentos– se quedan en el paro. Y lo más complicado: Alessandro Salem comienza su reinado haciendo la lista de los que veta, pero no ha explicado qué tipo de menú diferente tiene en la cabeza.

Parece que en Tele 5, por ahora, solo saben que esa lista de croquetas no la quieren. Pero se desconoce qué idea de nuevo rancho televisivo nos van a ofrecer. No me consta que hayan eliminado de sus cocinas las freidoras de aceite hirviendo. O sea que a lo mejor van hacia la albóndiga rebozada, frita con hoja de limonero, una variante que en Sicilia llaman ‘polpette’. ¡Ah! No se cambia la base del negocio de un ‘fast food’ fácilmente. Eso es como si McDonald’s anunciase que deja de vender hamburguesas.